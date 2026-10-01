Doi subofițeri superiori din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică Nord au fost reținuți pentru 72 de ore, după ce au oprit o mașină în care erau transportate anvelope furate și ar fi cerut 500 de euro pentru a nu documenta cazul.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în noaptea de 21 septembrie, la Bălți. Cei doi polițiști erau în timpul serviciului când au oprit o mașină în care erau anvelope furate.

Procurorii spun că polițiștii știau că anvelopele erau furate, dar nu ar fi luat măsurile necesare. În schimb, ar fi cerut 500 de euro pentru a nu documenta cazul.

Anvelopele ar fi fost vândute

Cei care transportau anvelopele au plecat cu acordul polițiștilor într-o localitate din nordul țării, unde le-au vândut. După vânzarea acestora, subofițerii ar fi primit cei 500 de euro pe care i-ar fi cerut anterior.

Ce prevede legea

Coruperea pasivă cu extorcare de bunuri se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă, precum și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice.