Căpitanul indian al avionului Flydubai care a fost atacat de copilotul său a declarat că a luptat pentru propria viață, dar că era hotărât să nu-i lase pe ceilalți să moară, scrie BBC.

Într-o discuție cu premierul indian Narendra Modi, Smit Machchhar a povestit că se afla la podea, în cabina de pilotaj, și era în continuare atacat când și-a dat seama că avionul pierdea rapid altitudine și că trebuia să facă ceva.

„Eram întins pe podea, rănit, dar mi-am spus să mai fac un ultim efort pentru a deschide ușa din interior”, a declarat el.

„Au intrat și alții și au avut, la rândul lor, un rol în preluarea controlului asupra situației. Bineînțeles că luptam pentru propria mea viață, dar, în același timp, știam că nu aveam de gând să-i las pe ceilalți să moară”, a adăugat căpitanul.

Avionul care zbura miercuri de la Dubai spre Tel Aviv a pierdut peste 17.000 de picioare, aproximativ 5.200 de metri, la două ore și jumătate de la începutul călătoriei, înainte ca pasagerii și membrii echipajului să-l imobilizeze pe atacator și să preia din nou controlul aeronavei, reușind să aterizeze în siguranță.

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Avionul a fost nevoit să devieze spre Tabuk, un oraș din nord-vestul Arabiei Saudite.

Căpitanul, descris drept un „adevărat erou” și de premierul israelian Benjamin Netanyahu, a fost transportat la spital, iar ulterior a fost transferat pe cale aeriană la Abu Dhabi, unde, potrivit informațiilor disponibile, se află în stare stabilă.

Machchhar a spus că pilotează avioane de 17 ani și că „își poate da seama ce se întâmplă cu avionul chiar și cu ochii închiși”.

Modi i-a spus căpitanului că „curajul, răbdarea și capacitatea sa de a lua rapid decizii au salvat viețile atât de multor oameni” și că întreaga țară este mândră de el.

Ambasada Indiei în Emiratele Arabe Unite a anunțat joi că Machchhar „este într-o stare bună de sănătate și se recuperează bine”. Ambasadorul Deepak Mittal a declarat că este „mândru de căpitanul Smit pentru curajul său” și că întâlnirea cu acesta i-a oferit „multă încredere” în privința recuperării sale.

„Nu privesc această rană ca pe o rană, pentru că asta mi-ar face recuperarea și mai dificilă”, a spus Machchhar.

„O privesc ca pe o călătorie care avansează încet și care va avea nevoie de timp, dar sunt încrezător că mă voi recupera și că voi fi din nou în formă și sănătos.”

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