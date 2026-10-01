Convocat la Ministerul Afacerilor Externe după cele trei incidente cu drone în spațiul aerian al Moldovei, ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov a făcut primele declarații după întrevederea cu reprezentanții instituției. Diplomatul a declarat că nu există dovezi privind originea rusă a dronelor și a spus că Moscova este gata pentru investigații comune.

Oleg OZEROV, AMBASADORUL AGREAT AL FEDERAȚIEI RUSE LA CHIȘINĂU: „Este imposibil să vorbim despre ceva fără prezentarea dovezilor. Sunt necesare investigații asupra tuturor acestor cazuri înainte de a formula acuzații. Vă spun sincer, noi avem parte de acuzații fără dovezi, acestea sunt formulate de fiecare dată, dar fără desfășurarea unei investigații corespunzătoare. Până acum nu am primit nicio dovadă că acestea sunt drone de origine rusă”.

Întrebat dacă exclude posibilitatea ca dronele să fie de origine rusă, ambasadorul a precizat că acestea ar putea proveni din orice țară.

Diplomatul a mai spus că incidentele trebuie clarificate printr-o colaborare între cele două părți.

Oleg OZEROV, AMBASADORUL AGREAT AL FEDERAȚIEI RUSE LA CHIȘINĂU: „Eu nu mă tem de dronele mele și mă simt suficient de în siguranță în Republica Moldova. De aceea, mi se pare că trebuie să ne concentrăm pe o colaborare serioasă, pentru a clarifica aceste cazuri și a ajunge la o cooperare constructivă”.

La final, jurnaliștii l-au întrebat când va opri Rusia războiul împotriva Ucrainei. Ozerov a răspuns printr-o întrebare și a redirecționat discuția către Ministerul Apărării.

Oleg OZEROV, AMBASADORUL AGREAT AL FEDERAȚIEI RUSE LA CHIȘINĂU: „Ce înseamnă când? Puneți-vă o altă întrebare. Când va înceta Ucraina atacurile asupra obiectivelor civile din Rusia?”.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov - convocat la MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat astăzi la ora 14:00, la ministerul Afacerilor Externe, după ce trei drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova ieri, iar două dintre ele s-au prăbușit și au explodat.

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