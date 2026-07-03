Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

În perioada următoare, președintele Maia Sandu urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Acesta va prezenta parlamentului programul de guvernare și lista viitorului cabinet, solicitând votul de încredere al deputaților.

Dacă parlamentul aprobă noul executiv, membrii guvernului își vor prelua oficial atribuțiile după depunerea jurământului.

Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, noul guvern trebuie învestit în cel mult trei luni de la comunicarea demisiei premierului. Până atunci, guvernul demisionar va gestiona doar activitățile necesare funcționării administrației publice.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de 3 iulie, la aproximativ opt luni de la preluarea mandatului de prim-ministru. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

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Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.

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