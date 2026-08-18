Forţele ucrainene au lansat în noaptea de 18 august un atac cu drone la scară largă îndreptat împotriva Moscovei şi a regiunii înconjurătoare, au relatat canalele media ruse de pe Telegram, citând mărturiile locuitorilor.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puţin 86 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii Moscovei în timpul atacului.

Canalul ucrainean de monitorizare de pe Telegram, „Exilenova Plus”, a relatat că sistemele ruse de apărare aeriană au lovit o clădire rezidenţială din oraşul Pavlovski Posad, situat la aproximativ 67 de kilometri de Moscova, în timp ce încercau să doboare dronele.

S-a observat un incendiu pe acoperişul clădirii.

De asemenea, s-ar fi observat un incendiu izbucnind la o fabrică de aluminiu din regiunea Moscovei. În acelaşi timp, un al treilea incendiu a fost semnalat la o locuinţă din oraşul Lyubertsy, situat imediat în afara graniţelor oraşului Moscova.

Amploarea pagubelor provocate nu e clară. Kyiv Independent nu poate verifica imediat aceste informaţii, nici afirmaţiile făcute de oficialii ruşi.

Atacurile raportate vin în urma unuia dintre cele mai mari atacuri cu drone ale Ucrainei asupra regiunii Moscovei, din 16 august, care a avariat un depozit aparţinând marelui retailer online rus Wildberries din regiunea Moscovei, scrie știrileprotv.ro