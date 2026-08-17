Primarul capitalei și-a întrerupt vacanța și a revenit de urgență în țară, după ce ar fi suferit un incident în urma căruia are nevoie de o intervenție chirurgicală la picioare. Edilul a anunțat despre situație într-o postare pe Facebook, fără să ofere detalii despre modul în care s-a accidentat.

„Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare”, a scris acesta pe pagina sa de facebook.

Între timp, o fotografie publicată de Podul.ro îl surprinde pe Ion Ceban într-un scaun cu rotile. În imagine, edilul apare cu picioarele imobilizate, însă fotografia nu confirmă natura leziunilor suferite.

Ion Ceban/ podul.ro

Edilul a precizat că a revenit în țară cu o cursă aeriană simplă și a explicat că a făcut publică informația pentru a evita eventualele speculații.

„Nu vreau să las loc pentru speculații și interpretări, poze făcute pe ascuns și titluri tari la unele posturi”, a menționat acesta.

Contactați de PRO TV, unul dintre responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău ne-a spus că nu cunoaște detalii despre incident, inclusiv unde și cum s-a produs acesta sau dacă primarul a fost deja supus intervenției chirurgicale.

„Cunosc doar ceea ce a scris pe Facebook, nimic mai mult”, ne-a comunicat Chirilescu Vasile.

Totodată, purtătorul de cuvânt al primarului capitalei, Natalia Ixari, a reacționat la întrebările PRO TV privind circumstanțele în care s-a accidentat Ion Ceban. Aceasta a calificat informațiile apărute în spațiul public drept „bârfe” și a criticat faptul că acestea au devenit subiect de știre în presa din Republica Moldova.

„Este incorect ca toate bârfele intenționat răspândite să fie temă de știre în media din Republica Moldova. Plus, cu regret, observăm că sănătatea unui om a devenit neimportantă, iar bârfele – moment de investigație”, a spus Ixari.