Peste 4000 de consumatori din Chișinău rămân fără gaz până pe 21 august. Motivul anunțat de Energocom

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Peste patru mii de consumatori din municipiul Chișinău rămân, începând de astăzi, fără gaze naturale. Energocom anunță că livrarea va fi sistată până pe 21 august, ora 17:00, pentru lucrări pe strada Tudor Vladimirescu. Alina Argint Potrivit Energocom, măsura îi vizează pe 4.183 de consumatori casnici și 105 consumatori noncasnici. Sistarea este necesară pentru lucrări de înlocuire a unei armături de închidere de pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt efectuate de „Chișinău-gaz”. Gazele vor fi reconectate imediat după finalizarea lucrărilor.