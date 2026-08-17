Peste patru mii de consumatori din municipiul Chișinău rămân, începând de astăzi, fără gaze naturale. Energocom anunță că livrarea va fi sistată până pe 21 august, ora 17:00, pentru lucrări pe strada Tudor Vladimirescu.

Alina Argint
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Potrivit Energocom, măsura îi vizează pe 4.183 de consumatori casnici și 105 consumatori noncasnici.

Sistarea este necesară pentru lucrări de înlocuire a unei armături de închidere de pe strada Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt efectuate de „Chișinău-gaz”.

Gazele vor fi reconectate imediat după finalizarea lucrărilor.

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