Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază în zona bulevardului Traian din Chișinău, în apropiere de orașul Codru. Focul s-a extins pe o suprafață mare de teren, iar fumul s-a ridicat deasupra zonei și este vizibil de la distanță. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 13. Cinci echipaje de pompieri intervin la locul incendiului pentru localizarea și lichidarea acestuia.

Din imaginile surprinse de martori se vede un nor dens de fum care se ridică deasupra terenului afectat și se răspândește pe o suprafață largă a capitalei.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Sursa video: Facebook/ GBM Online