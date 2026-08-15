Șapte vagoane de marfă încărcate cu cereale au deraiat în această seară, în apropierea satului Chircani, în drum spre Giurgiulești. Despre incident au anunțat cei de la Calea Ferată din Moldova. Nicio persoană nu a fost rănită, iar vagoanele nu s-au răsturnat și încărcătura nu a fost afectată.

Cele șapte vagoane de marfă au ieșit de pe șine în apropierea satului Chircani, în timp ce trenul se deplasa spre Giurgiulești.

După producerea incidentului, CFM a activat procedurile de intervenție. La fața locului a fost trimis trenul de intervenție și restabilire, iar echipele tehnice lucrează pentru repunerea vagoanelor pe șine și reluarea circulației.

Deocamdată, CFM nu a anunțat cauza deraierii. Instituția precizează că vor fi efectuate verificări tehnice, iar informații suplimentare vor fi oferite după finalizarea intervenției.

CFM administrează o rețea de peste 1.150 de kilometri de cale ferată, utilizată zilnic pentru transportul de mărfuri și pasageri. Echipele întreprinderii rămân mobilizate până la restabilirea completă a circulației.