Un troleibuz a fost lovit de un automobil în această dimineață la Chișinău. Vehiculul circula pe ruta numărul 13 și transporta circa 40 de călători. În urma impactului, nicio persoană nu a avut de suferit.

Din imagini se observă că în urma impactului geamul troleibuzului a fost spart, iar ușa din fața a fost distrusă. Mașina însă, a fost avariată pe partea laterală.

Accident rutier/ Facebook/ GBM Online

Accident rutier/ Facebook/ GBM Online

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 9, pe strada Ismail din capitală. Un automobil a lovit un troleibuz de pe ruta numărul 13. În urma impactului, nicio persoană nu a fost traumatizată.

Reprezentanții Regiei Transport Electric au precizat că în troleibuz se aflau aproximativ 40 de călători. Niciunul dintre aceștia nu a avut de suferit. De asemenea, RTEC a menționat că șoferul troleibuzului s-ar fi deplasat regulamentar în momentul impactului.

Autoritățile documentează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.