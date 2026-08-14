Șoferița de 34 de ani, implicată în accidentul rutier grav produs în dimineața zilei de 12 august, în raionul Strășeni, în urma căruia o femeie de 49 de ani și-a pierdut viața, iar alte 15 persoane au fost rănite, a fost plasată sub control judiciar. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrați, care au admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive pentru un termen de 60 de zile, cu consemn la frontieră.

Procurorii au solicitat aplicarea măsurii preventive după ce șoferița a fost reținută în urma accidentului.

Astfel, astăzi, instanța a admis demersul și a dispus plasarea acesteia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu aplicarea consemnului la frontieră.

Întrebată de reporterul PRO TV dacă își amintește cum s-a produs accidentul în acea dimineață, femeia a refuzat să răspundă.

Un microbuz de rută s-a lovit cu un automobil

Accidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 august, în între localitățile Codreanca și Bravicea. Potrivit datelor preliminare, șoferița de 34 de ani ar fi intrat pe contrasens și a lovit un microbuz care transporta muncitori spre Chișinău.

În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț. În urma accidentului, o femeie de 49 de a murit, iar 15 peroane au fost rănite. Șoferița implicată în accident a fost reținută.

Starea celor răniți

Nouă dintre cele 15 persoane rănite rămân internate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Ieri, medicii au spus că starea lor este stabilă. Cele două adolescente transferate la Institutul Mamei și Copilului se află și ele în stare satisfăcătoare.

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