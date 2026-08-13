Un incident grav cu foc de armă s-a produs aseară într-o zonă de câmp din apropierea localității Congaz. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, au fost răniți după ce asupra lor ar fi fost tras un foc de armă. Tânărul a suferit o plagă gravă în regiunea toracică și a fost internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Raional Comrat, în timp ce tânăra a fost rănită la umărul stâng.

Potrivit unor surse citate de Pro TV, cei doi tineri s-ar fi aflat în câmp pentru a privi ploaia de stele atunci când s-a produs incidentul. Băiatul a fost grav rănit, iar același glonț ar fi provocat leziuni și tinerei care îl însoțea. Tânărul se află în stare gravă și a fost transportat pentru îngrijiri medicale.

Poliția verifică dacă tinerii au fost confundați cu animale

În urma verificărilor preliminare, organele de drept au stabilit că arma din care ar fi fost efectuat focul este, cel mai probabil, una cu țeavă ghintuită, utilizată preponderent de braconieri.

Una dintre principalele versiuni analizate de anchetatori este că cei doi tineri ar fi putut fi confundați cu animale în momentul în care a fost tras focul de armă.

Potrivit surselor citate de Pro TV, în cadrul anchetei au fost efectuate astăzi percheziții la mai mulți deținători legali de arme din regiune. Polițiștii verifică inclusiv dacă arma utilizată în timpul incidentului se numără printre cele deținute de persoanele vizate.

Anchetă pentru tentativă de omor

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor. Poliția desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea persoanei care ar fi tras și stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Anchetatorii verifică și circumstanțele în care a fost utilizată arma pe timp de noapte, în condițiile în care vânătoarea în astfel de condiții este interzisă.

Poliția îndeamnă persoanele care dețin informații relevante despre incident să apeleze 112.