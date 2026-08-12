Miercuri, 12 august, milioane de oameni din mai multe regiuni ale lumii au privit unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Luna a trecut perfect prin fața Soarelui, iar în zonele aflate pe banda de totalitate discul solar a dispărut complet pentru câteva minute.

Eclipsa totală a fost vizibilă în Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și nordul Rusiei, în timp ce în restul Europei, inclusiv în România, fenomenul a putut fi urmărit parțial.

Imagini spectaculoase surprinse în mai multe colțuri ale lumii

Momentul eclipsei a fost surprins în imagini spectaculoase din diferite regiuni ale globului. În timpul fazei de totalitate, cerul s-a întunecat, iar în jurul Lunii a devenit vizibilă coroana solară – atmosfera exterioară a Soarelui, care poate fi observată în mod obișnuit doar în timpul unei eclipse totale.

În nordul Spaniei, fenomenul a fost urmărit de mii de oameni, inclusiv în orașe precum Valencia, León, Zaragoza, La Coruña și Palma de Mallorca, aflate pe traseul totalității.

Soarele, acoperit aproape complet în mai multe capitale europene

În mai multe orașe europene, eclipsa a fost vizibilă parțial, însă acoperirea discului solar a fost impresionantă. La Barcelona și Madrid, aproximativ 99% din Soare a fost acoperit, în timp ce la Lisabona acoperirea a ajuns la 95%.

La Dublin, fenomenul a avut o acoperire de aproximativ 94%, la Paris – 92%, la Londra – 91%, iar la Berlin și Viena – aproximativ 85%.

Cea mai lungă perioadă de totalitate s-a înregistrat în nordul Oceanului Atlantic, în apropierea coastei vestice a Islandei, unde Soarele a fost complet acoperit timp de peste două minute.

Prima eclipsă totală vizibilă în Europa continentală după 27 de ani

Eclipsa din 12 august 2026 este considerată prima eclipsă totală de Soare observabilă din Europa continentală după 27 de ani. Ultimul astfel de fenomen a avut loc la 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv teritoriul României.

O eclipsă totală de Soare se produce atunci când Luna se poziționează exact între Pământ și Soare, blocând complet lumina solară pentru observatorii aflați în zona umbrei Lunii.

Pentru cei aflați în afara benzii de totalitate, fenomenul a fost vizibil doar parțial, însă imaginile surprinse în mai multe colțuri ale lumii au transformat eclipsa într-un adevărat spectacol ceresc.

Eclipsa de soare/ Facebook

Eclipsa de soare/ Facebook