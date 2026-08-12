Poliția vine cu noi detalii despre accidentul grav produs în această dimineață în raionul Strășeni. Preliminar, o șoferiță de 34 de ani a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz de rută. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 10 persoane au ajuns la spital cu diverse traumatisme.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 07:10, între localitățile Codreanca și Bravicea. Din motive care urmează să fie stabilite, femeia aflată la volanul unui automobil a ieșit pe sensul opus de deplasare și a lovit un microbuz care transporta pasageri.

În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. O pasageră de 49 de ani a decedat până la sosirea echipajului medical.

10 persoane - transportate la spital

Șoferul microbuzului, un bărbat de 53 de ani, precum și alți nouă pasageri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, fiind diagnosticați cu multiple traumatisme.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul Dräger, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările.

Accident Strășeni/ PRO TV

Accident Strășeni/ Poliția RM

Accident Strășeni/ Poliția RM

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