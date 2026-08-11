Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 s-a produs marți seara în zona seismică Vrancea din România. Seismul a avut loc la ora 20:21 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Mișcarea seismică a fost resimțită și în Republica Moldova.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 52 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 de kilometri est de Brașov, 62 de kilometri sud de Buzău, 66 de kilometri sud de Focșani și 76 de kilometri nord de Ploiești, transmite antena3.ro.

Cutremurul a fost resimțit și în Moldova

Din cauza intensității și adâncimii la care s-a produs, seismul a fost perceput în mai multe zone, inclusiv în Republica Moldova.

Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici pot fi resimțite pe o arie extinsă, inclusiv în Republica Moldova.