Un aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin localitatea Priozeornoia. Acesta se deplasa din direcția localității Stepanivka, regiunea Odesa, Ucraina.

Potrivit Serviciului Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale, aparatul a fost depistat, ieri, la ora 23:41.

Ulterior, aparatul de zbor la ora 23:42 a părăsit spațiul aerian național, spre nord de localitatea Stepanivka, Ucraina.

Caracteristici similare cu Gheran 3

Autoritățile au stabilit că caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Gheran 3 (Shahed 238) care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina.

Explozia de la Crocmaz

O explozie puternică s-a produs la 9 august, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

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După incident, Ministerul de Externe a condamnat atacul și l-a rechemat pe ambasadorul Republicii Moldova din Rusia pentru consultări. Și președintele Maia Sandu a condamnat incidentul, avertizând că riscul pentru viețile oamenilor din regiune este în creștere.

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de mai multe ori, iar drone și rachete au fost găsite sau au explodat pe teritoriul țării.

Chișinăul a condamnat de fiecare dată incidentele, în timp ce Moscova respinge acuzațiile și susține că nu există dovezi că aparatele îi aparțin.