Clipe de groază pe strada Albișoara din capitală. O mamă și cei doi copii ai săi au evitat în ultima fracțiune de secundă un accident, după ce un șofer nu le-ar fi cedat trecerea la traversarea străzii.

Din imaginile video apărute pe rețelele de socializare se observă cum femeia începe să traverseze împreună cu cei doi copii, iar în momentul în care un automobil se apropie fără să reducă viteza, aceasta îi trage brusc înapoi, evitând în ultimul moment un posibil impact.

Din imagini se vede că șoferul nu s-a oprit după incident și și-a continuat deplasarea.

INSP s-a autosesizat

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică ne-au spus că s-au sesizat pe acest caz, iar șoferul urmează a fi identificat și sancționat.