Un bărbat de 60 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare, după ce și-a urmărit fosta soție la Chișinău și a stropit-o cu acid sulfuric. Femeia a declarat că, înainte de atac, acesta o amenințase că o va desfigura și că va ajunge în râul Bîc.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în seara zilei de 29 ianuarie 2021, în sectorul Râșcani al capitalei. După ce a ieșit dintr-un magazin, femeia a fost urmărită de fostul soț până într-o trecere dintre blocuri, unde acesta a stropit-o cu acid sulfuric. Femeia nu a fost rănită, însă substanța i-a deteriorat scurta.

Cum a avut loc atacul, potrivit victimei

Femeia a povestit că a auzit pași în urma sa și și-a recunoscut fostul soț cu care a locuit 22 de ani.

După ce a simțit o lovitură în spate, a crezut că acesta a aruncat în ea cu un bulgăre de zăpadă. Abia în scara blocului a observat că haina era deteriorată și avea găuri. Femeia a apelat imediat la 112.

Soțul nu și-a recunoscut vina

Bărbatul a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru huliganism agravat.