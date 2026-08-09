O dronă de luptă a explodat, în această amiază, în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-ar fi lovit de un copac, iar zeci de fragmente s-au împrăștiat pe un câmp. Deflagrația a provocat și un incendiu de vegetație, geamurile mai multor case din apropiere au fost sparte.

O dronă de luptă a explodat, în această amiază, în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-ar fi lovit de un copac, iar zeci de fragmente s-au împrăștiat pe un câmp. Deflagrația a provocat și un incendiu de vegetație, geamurile mai multor case din apropiere au fost sparte.

„Iată am un cadou chiar acum. O dronă a zburat deasupra Tudorei și s-a lovit într-un copac, în apropierea satului Crocmaz.”

Sunt imaginile surprinse de un fermier din Ștefan Vodă la scurt timp după ce drona a explodat. În imagini se vede copacul care a ars în urma impactului cu aparatul de zbor, nori de fum, dar și fragmente ale dronei împrăștiate la sol.

„Uitați-vă o bucățică din ea, carbon, o piesă, numărul 10 și aici copacul în care a aterizat. Un fum dens împrejur.”

Explozia puternică a fost semnalată de localnici în jurul orei 13. Totul s-a întâmplat chiar la mai puțin de un kilometru de casele oamenilor. Autoritățile precizează că nicio persoană nu a avut de suferit, iar zona a fost izolată. Toate forțele specializate au fost mobilizate la fața locului pentru lichidarea incendiului și documentarea cazului. Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze fragmentele și să stabilească exact circumstanțele incidentului.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Bine că o lovit un copac și nu a lovit o casă. În același timp aveam distrugeri, aproape la 800 de metri la unele gospodării le-au sărit sticla de la geamuri. S-a produs un incendiu. Nu sunt victime. Incendiul a fost stins foarte rapid.”

Premierul Vasile Tofan susține că autoritățile de la Chișinău vor analiza dacă vor răspunde printr-o nouă convocare a ambasadorului agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „O să discutăm pe intern și o să luăm măsurile necesare. Condamn acest război. El ne afectează direct și pe noi și tot ce-mi doresc este să se termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian.”

De la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat în repetate rânduri cu încălcări ale spațiului său aerian. Zeci de drone și rachete au survolat ilegal teritoriul țării. Fragmente sau aparate de zbor au fost găsite pe teritoriul nostru, iar unele drone chiar au explodat. Drept reacție, în cele mai multe cazuri, ministerul de externe de la Chișinău îl convoacă pe ambsadaroul agreat al Federației Ruse la Chișinău și îi înmână note de protest. Cel din urmă însă refuză de fiecare dată să confirme că aparatele de zbor aparțin Moscovei și, din contră, acuză autoritățile noastre că ar înscena astfel de incidente.