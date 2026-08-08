Un moldovean de 35 de ani a murit în Italia, la doar o zi după ce a ajuns în țară pentru a munci. Nicu Terlețchi s-a prăbușit pe un șantier din Padova, după ce ar fi suferit un infarct, însă ambulanța ar fi fost chemată abia după aproximativ două ore și jumătate. Potrivit anchetatorilor, colegii și patronul victimei s-ar fi temut de consecințe, deoarece bărbatul ar fi muncit fără acte. Șase persoane, toate de origine română, sunt anchetate pentru omisiunea acordării de ajutor, faptă soldată cu decesul bărbatului. Procurorii verifică și declarațiile celor implicați, după ce mai mulți dintre ei și-ar fi schimbat mărturiile date inițial carabinierilor.

Nicu Terlețchi a ajuns în Italia luni, 3 august, la amiază. A venit pentru a munci în construcții și pentru a-și întreține familia. Era căsătorit și avea doi copii, rămași în Moldova împreună cu mama lor. În prima noapte a dormit în casa antreprenorului pentru care urma să lucreze, alături de alți muncitori. A doua zi, deși încă nu avea un contract de muncă, a plecat pe un șantier din zona aeroportului Allegri, la Padova. În jurul orei 13, i s-a făcut rău.

„Colegii săi nu au chemat imediat serviciile de urgență. L-au anunțat pe patronul firmei, care a decis să-l ducă mai întâi acasă, pentru a vedea dacă muncitorul își revine.”

La locuința antreprenorului au fost făcute primele încercări de resuscitare. Starea moldoveanului însă nu se îmbunătățea. Atunci, soția și cumnata patronului au decis să-l urce în mașină și să pornească spre spitalul din Padova, însă, pe drum, și-au dat seama că Nicu nu mai dădea semne de viață.



„Văzând că bărbatul nu mai dădea semne de viață, au decis să oprească în parcarea acestui supermarket din Saonara și să sune la 118. La fața locului, medicii de la SUEM au încercat mult timp să-l resusciteze, dar nu s-a mai putut face nimic.”

Pentru procurorii italieni, cazul ridică însă mai multe semne de întrebare. Iar una dintre ele este de ce ambulanța nu a fost chemată imediat.

„Potrivit informațiilor din procesele-verbale, colegii nu ar fi cerut ajutor în momentul în care și-au dat seama că tânărul era inconștient, de teamă să nu suporte consecințe suplimentare.”

Procuratura din Padova a deschis o anchetă pentru omisiunea acordării de ajutor, faptă agravată de deces. În total șase persoane sunt cercetate. Toate sunt de origine română – patronul firmei de construcții, soția acestuia, fiica, cumnata și doi dintre muncitori. Anchetatorii verifică acum dacă întârzierea acordării ajutorului medical ar fi putut avea consecințe asupra șanselor lui Nicu de a supraviețui. Există și alte aspecte pe care procurorii vor să le clarifice.



„În timpul anchetei, oamenii legii vor trebui să clarifice și numeroasele neconcordanțe apărute în declarațiile celor cercetați imediat după moartea victimei. Mai multe persoane și-ar fi modificat ulterior versiunea faptelor prezentată inițial carabinierilor.”

Potrivit primelor constatări, în urma autopsiei, moldoveanul ar fi suferit un infarct. Nu este exclus ca temperaturile extrem de ridicate să fi contribuit la deces. Acum, anchetatorii italieni încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în cele aproximativ două ore și jumătate dintre momentul în care Nicu s-a prăbușit și apelul la serviciile de urgență.