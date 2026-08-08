O dronă a pătruns sâmbătă dimineață dinspre România în spațiul aerian al Bulgariei și a explodat în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam, la circa 100 de metri de graniță. Potrivit premierului bulgar Rumen Radev, aparatul de zbor s-a prăbușit la aproximativ un kilometru de o stație de comprimare a gazelor aflată pe traseul gazoductului Trans-Balkan. Autoritățile bulgare au deschis o anchetă pentru a stabili proveniența dronei și circumstanțele incidentului.

Drona a intrat pe teritoriul bulgar la ora locală 08:10 (aceeași în Moldova) și a explodat la aproximativ 100 de metri într-un lan de florea-soarelui, a declarat premierul bulgar Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, precizează BTA și BGnes.

Nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructură, a mai declarat premierul bulgar.

Aparatul nu a fost detectat nici de forțele de apărare aeriană române, nici de cele bulgare, deoarece identificarea acestuia la altitudini joase este dificilă. S-a auzit o explozie puternică și s-a văzut fum negru, potrivit Mediapool.

„După cum știți, detectarea și contracararea acestor drone reprezintă o provocare majoră. De asemenea, nu am primit nicio informație de la Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate al NATO din Torrejón, care monitorizează spațiul aerian deasupra Europei de Sud”, a spus Radev.

Drona, „de dimensiuni mari”

Zona a fost izolată, unități ale poliției de frontieră și ale poliției naționale bulgare se află în prezent la fața locului, iar tipul dronei este în curs de determinare.

„În prezent, există material fotografic; drona a fost avariată de explozie și nu se poate preciza tipul acesteia, fiind în curs de examinare, dar nu este o jucărie, ci una de dimensiuni mari”, a declarat Radev.

El a adăugat că, după dronele doborâte de România, supravegherea în Bulgaria a fost întărită prin desfășurarea de sisteme antiaeriene și radare, precum și prin pregătiri pentru ridicarea avioanelor de vânătoare. Drept răspuns la incidentul de sâmbătă, vor fi detașați mai mulți polițiști de frontieră la granița cu România.

Trei drone doborâte în trei zile

La finalul lunii iulie, România a doborât trei drone în mai puțin de 48 de ore. Au fost primele doborâte de la izbucnirea războiului din Ucraina în urmă cu mai bine de 4 ani. Prima a căzut în apropierea localității Padina, din județul Buzău.

A doua dronă a fost distrusă la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în Delta Dunări

A treia dronă a fost depistată și doborâtă la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian național, deasupra apelor teritoriale ale României, scrie hotnews.ro