Pompele de înaltă capacitate transmise de Guvern către Primăria municipiului Chișinău pentru consolidarea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate și puse în funcțiune începând de marți. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Potrivit acestuia, intervenția face parte din măsurile de pregătire pentru gestionarea unei eventuale crize hidrologice pe râul Nistru și pentru asigurarea continuității alimentării cu apă a Capitalei.

Guvernul a răspuns solicitării Primăriei

Reprezentantul Executivului a amintit că Guvernul a răspuns favorabil solicitării de sprijin înaintate de Primăria Chișinău și de SA „Apă-Canal Chișinău”, în contextul riscurilor generate de nivelul scăzut al apei din Nistru.

„Guvernul a răspuns pozitiv la solicitarea de ajutor trimisă de Primăria Capitalei și SA Apă-Canal”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Capacitate de pompare de peste 5.000 de metri cubi pe oră

În total, Executivul a pus la dispoziția autorităților municipale cinci pompe de înaltă capacitate, cu o capacitate cumulată de 5.200 de metri cubi de apă pe oră și posibilitatea transportării apei pe distanțe mari.

Potrivit Guvernului, aceste echipamente sporesc capacitatea stației de captare de la Vadul lui Vodă și contribuie la pregătirea municipiului Chișinău pentru eventuale dificultăți în alimentarea cu apă, în cazul agravării situației hidrologice pe Nistru.

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