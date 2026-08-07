Șeful de Direcție din cadrul AIPA cercetat într-un dosar de trafic de influență a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar. Acesta este suspectat că ar fi pretins și primit 130 de mii de lei pentru a influența aprobarea unei cereri de subvenționare. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mijloace bănești în valoare totală de 2,5 milioane de lei.

Întrebat de jurnaliști despre cei 130 de mii de lei, bărbatul a negat că ar fi primit banii și spune că nu își recunoaște vina.

Șeful direcției de la AIPA reținut de CNA

La 5 august, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au desfășurat verificări la domiciliul unui funcționar din cadrul Aparatului central al instituției, după ce anterior autoritățile au anunțat reținerea unui șef de direcție.

Reacția AIPA

AIPA susține că, deocamdată, nu a primit informații oficiale privind circumstanțele dosarului și așteaptă detalii din partea organelor competente.

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