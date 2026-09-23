Carburanții ating noi recorduri istorice în Republica Moldova. Benzina va costa mâine 34 lei și 7 bani, iar motorina 36 lei 71 bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare.

Potrivit noilor prețuri stabilite de ANRE, de mâine motorina se scumpește cu 8 bani, iar prețul benzinei va crește cu 3 bani.

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Captură ecran/ ANRE

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Ieri, Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura va intra în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

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