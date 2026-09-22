Președintele american Donald Trump și liderii Groenlandei și Danemarcei au semnat marți un acord care permite o prezență militară americană mai amplă în Groenlanda și care ar putea rezolva impasul legat de această insulă situată strategic și bogată în resurse minerale.

Deși acordul nu transferă Groenlanda Statelor Unite și nu transformă teritoriul autonom danez în teritoriu american, el oferă Washingtonului posibilitatea de a-și consolida substanțial prezența militară.

Două baze militare americane în Groenlanda

Donald Trump a anunțat, în discursul susținut la ONU, că Statele Unite vor începe imediat pregătirile pentru o prezență militară extinsă în Groenlanda.

„Vom construi două baze militare foarte importante”, a declarat președintele american, referindu-se la planurile administrației sale pentru insula arctică.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, una dintre baze ar urma să fie construită la Narsarsuaq, în sudul Groenlandei, pe locul unei foste baze americane din perioada Războiului Rece. Cea de-a doua este planificată la Mestersvig, în estul insulei, unde există în prezent un avanpost militar danez utilizat de patrulele cu sănii trase de câini.

Acordul permite, de asemenea, instalarea în Groenlanda a sistemului american de apărare antirachetă „Golden Dome”, destinat contracarării unor eventuale amenințări cu rachete balistice.

Trump vorbește despre „control permanent” asupra securității

În discursul său de la ONU, Donald Trump a susținut că înțelegerea îi oferă Statelor Unite „control permanent” asupra securității Groenlandei și asupra altor aspecte pe care le consideră necesare pentru apărarea teritoriului.

Președintele american a mai spus că niciun adversar al Statelor Unite nu va putea să își stabilească o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții considerate sensibile fără aprobarea Washingtonului.

În același timp, liderii Danemarcei și Groenlandei au insistat că acordul nu afectează suveranitatea insulei. Groenlanda rămâne un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

De ce este Groenlanda atât de importantă?

Groenlanda are o poziție strategică în Arctica, între America de Nord și Europa, iar prin apropierea sa trece una dintre principalele rute dintre cele două continente. Insula are, de asemenea, importante resurse minerale, inclusiv metale rare, ceea ce îi sporește importanța geopolitică.

Statele Unite au deja o bază militară în nord-vestul Groenlandei, Pituffik Space Base. În perioada Războiului Rece, prezența americană era însă mult mai mare: Washingtonul avea 17 instalații militare și peste 10.000 de militari pe insulă. În prezent, la Pituffik se află aproximativ 150-200 de militari americani.

Acordul actual vine după luni de dispute între Washington, Copenhaga și Nuuk. Trump a insistat în repetate rânduri că Statele Unite au nevoie de control asupra Groenlandei din motive de securitate și, anterior, nu a exclus nici folosirea forței pentru a obține acest control.

Prin noua înțelegere, Groenlanda rămâne în componența Regatului Danemarcei, însă rolul militar al Statelor Unite în Arctica urmează să crească semnificativ, scrie Hotnews.ro.