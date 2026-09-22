Tariful la gazele naturale ar putea crește în perioada următoare, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El spune că, deocamdată, nu poate fi anunțat un nou tarif, iar o eventuală ajustare va trebui examinată de ANRE în baza costurilor justificate. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței de Guvern, înainte ca starea de urgență în sectorul energetic și hidrologic să fie aprobată de cabinetul de miniștri.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Estimările noastre indică un risc serios de creștere a prețului plătit de consumatori în perioada următoare. Această creștere ar putea fi semnificativă și ar apăsa asupra bugetelor familiilor. Vreau să fiu foarte clar: astăzi nu putem anunța un nou tarif și niciodată la care acesta s-ar aplica. Orice eventuală ajustare trebuie examinată de ANRE pe baza costurilor justificate”.

Potrivit ministrului, prețul gazului pentru luna octombrie va fi cunoscut abia pe 30 septembrie. Între timp, devierile acumulate de Energocom au depășit 180 de milioane de lei.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Prețul la gaz pentru luna următoare este cunoscut abia pe data de 30 a lunii anterioare. Vom ști clar cât va costa gazul în luna octombrie pe 30 septembrie. Adevărul este că, pe lângă devierile negative acumulate de Energocom în perioada verii care au fost incluse în tarif, deja devierile acumulate de Energocom depășesc peste 180 de milioane de lei”.

Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului. Hotărârea urmează să fie transmisă Parlamentului, care trebuie să decidă asupra instituirii stării de urgență.

„Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”

Ieri, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

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Starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic

Guvernul a instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, iar pe 26 august, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile. Măsura a venit atunci ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în Nistru.

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