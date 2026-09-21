Momentul accidentului de pe strada Albișoara, în urma căruia cinci automobile au fost avariate grav, a fost surprins de o cameră de bord dintr-o mașină aflată în trafic.

Din imaginile video publicate pe rețelele de socializare se vede cum șoferul unui Audi, un tânăr de 28 de ani care nu deține permis de conducere, circulă cu viteză într-o curbă, după care pierde controlul asupra automobilului.

Mașina ajunge pe contrasens, lovește o bordură și un indicator rutier, apoi revine pe carosabil și intră în coliziune cu mai multe automobile.

În urma impactului, cinci mașini au fost avariate grav.

Momentul în care Audi-ul pierde controlul și lovește celelalte automobile a fost surprins de camera de bord a unui șofer care circula prin zonă.

Citeste si : Accident în lanț cu implicarea a cinci mașini, pe strada Albișoara din Chișinău. S-a format ambuteiaj - VIDEO