Carburanții ating noi recorduri istorice în Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru 22 septembrie un nou nivel maxim de comercializare, atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Astfel, potrivit datelor ANRE, pentru 22 septembrie 2026, benzina va putea fi comercializată cu cel mult 33,99 lei/litru, în creștere cu 19 bani față de plafonul precedent de 33,80 lei/litru.

Motorina standard se scumpește și ea, până la 36,52 lei/litru, cu 41 de bani mai mult decât nivelul valabil în perioada 19–21 septembrie.

Prețuri carburanți/ ANRE

De ce cresc prețurile

Majorările vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale produselor petroliere. ANRE a explicat că evoluția este influențată inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere.

În ultimele zile, cotațiile internaționale Platts pentru produsele petroliere au înregistrat creșteri importante, ceea ce se reflectă, cu un anumit decalaj, și în prețurile de la stațiile de alimentare din Republica Moldova.

Prețurile stabilite de ANRE reprezintă plafoanele maxime de comercializare cu amănuntul. Operatorii pot vinde carburanții la prețuri mai mici, însă nu pot depăși nivelul stabilit de autoritatea de reglementare.