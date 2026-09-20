Ministerul rus al Apărării exagerează amploarea avansurilor trupelor ruse în Ucraina, iar cifrele prezentate de Moscova diferă semnificativ de estimările Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analiștilor, mesajul face parte dintr-un efort mai amplu al Kremlinului de a proiecta imaginea unui progres militar constant și de a influența percepția publicului din Rusia și a partenerilor internaționali ai Ucrainei.

Pe 19 septembrie, Ministerul rus al Apărării a susținut că, de la începutul anului 2026, forțele ruse au capturat peste 5.300 de kilometri pătrați și mai mult de 220 de localități în Ucraina. Potrivit Moscovei, numai în luna septembrie ar fi fost ocupate peste 670 de kilometri pătrați și 27 de localități.

ISW prezintă însă o situație mult diferită. Institutul estimează, pe baza informațiilor publice și a dovezilor geolocalizate, că forțele ruse au cucerit aproximativ 147,7 kilometri pătrați și 40 de localități în 2026. În același timp, Rusia ar fi pierdut net 20 de localități.

Chiar dacă sunt incluse și zonele în care trupele ruse au pătruns, dar pe care nu le controlează efectiv, suprafața totală a acestor câștiguri este estimată la 718,8 kilometri pătrați, în continuare mult sub cifra anunțată de Ministerul rus al Apărării.

Ucraina ar fi recucerit aproape 1.000 de kilometri pătrați

În contrast, ISW estimează că forțele ucrainene au eliberat în acest an cel puțin 972,56 kilometri pătrați și 60 de localități. Institutul precizează că evaluările sale se bazează pe surse publice, imagini geolocalizate și alte date disponibile public.

Potrivit ISW, afirmațiile Ministerului rus al Apărării urmăresc să creeze o imagine a unor progrese rusești mult mai mari decât cele observate pe teren. Institutul le leagă de o strategie mai veche a Kremlinului de a promova ideea că apărarea ucraineană s-ar apropia de colaps și că sprijinul occidental pentru Kiev ar fi lipsit de perspectivă.

Mesajul Moscovei, transmis în timpul alegerilor pentru Duma de Stat

ISW notează că declarația Ministerului rus al Apărării a fost făcută în timpul alegerilor pentru Duma de Stat și cu puțin timp înainte de reuniunea Adunării Generale a ONU de la New York.

Analiștii consideră că momentul poate avea o importanță atât pentru publicul rus, cât și pentru statele care sprijină Ucraina. Potrivit evaluării, Moscova încearcă să transmită imaginea că armata rusă deține inițiativa și înaintează rapid pe front.

ISW mai afirmă că forțele ucrainene au contestat inițiativa strategică și operațională a Rusiei încă de la sfârșitul anului 2025. Institutul estimează că trupele ruse au înregistrat câștiguri foarte reduse din martie 2026, în timp ce armata ucraineană a desfășurat contraatacuri în direcțiile Kupiansk, Oleksandrivka și Lyman.

În direcția Lyman, ISW menționează și Operațiunea Vivaldi, în cadrul căreia forțele ucrainene au desfășurat acțiuni de contraatac și au recucerit poziții și localități. Situația de pe front rămâne dinamică, iar ISW precizează că evaluările sale se bazează exclusiv pe informații disponibile public și nu pe date clasificate, scrie Digi24.ro.