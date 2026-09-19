Economia Republicii Moldova aproape că a bătut pasul pe loc în prima jumătate a acestui an. A crescut cu doar 0,6 la sută, arată datele Biroului Național de Statistică. Este mai degrabă o stagnare, spun experții. Potrivit economiștilor, o creștere atât de mică se simte greu în buzunarele oamenilor, întrucât asta înseamnă mai puțin spațiu pentru salarii mai mari, locuri noi de muncă și venituri mai mari la buget. Ministra Finanțelor recunoaște că este nevoie de o creștere mai mare și spune că una dintre principalele provocări rămâne criza energetică. Totuși, există și semne bune. Analiștii spun că agricultura și exporturile ar putea da un impuls economiei în a doua jumătate a anului.

Economia Republicii Moldova aproape că a stat pe loc în prima jumătate a anului. A crescut cu doar 0,6 la sută, arată datele Biroului Național de Statistică.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC, „IDIS VIITORUL”: „O creștere foarte modestă, partea bună, dar știți acolo unde e rău să vedem și partea bună, deci într-adevăr o creștere foarte modestă și mai mult ca atâta, noi suntem unica țară din vecinii Ucrainei care până astăzi încă n-am ajuns nivelul anului 2021. Industria e mai mică, agricultura e mai mică. Partea bună este că acum are loc o ușoară, dacă putem vorbi, o accelerare la 0,9, în condițiile când avem țări din UE cu 5% creștere.”

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „De unde vin aceste 0,6%? Tot ce s-a produs efectiv în țară, în fabrici, pe câmpuri, în magazine, a rămas la nivelul anului trecut, adică zero creștere. Creșterea raportată vine aproape în întregime din TVA și accize, statul a colectat mai mult și asta apare în calculul PIB-ului ca economie mai mare. Deci, economia nu a produs efectiv mai mult, a plătit mai mult la buget, iar TVA-ul și accizele le plătim noi, la fiecare bun de casă și la fiecare plin de benzină. În termeni reali, economia este astăzi cam acolo unde era acum 5 ani.”

Datele BNS arată diferențe mari între sectoare. Industria prelucrătoare și agricultura au crescut, în timp ce construcțiile și sectorul IT au fost în scădere.

DATELE BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ

A CRESCUT

Industria prelucrătoare +6,4%

Agricultura +7,9%

A SCĂZUT

Construcțiile -9,7%

Informații și comunicații -8%

O economie care produce puțin înseamnă salarii și angajări mai puține. Iar dacă statul colectează mai puțini bani, îi va fi mai greu să finanțeze salariile, pensiile și investițiile fără împrumuturi sau venituri suplimentare.

Marin GOSPODARENCO, EXPERT ECONOMIC: „Ce înseamnă asta pentru noi? Trei lucruri de subliniat. Salariile - când economia nu produce mai mult, nu există nici din ce să crească real salariile. Locurile de muncă - minus 10% în construcție înseamnă echipe pe șantiere fără lucru și comenzi care nu mai vin. 3. Bugetul - dacă economia nu crește, banii pentru pensii și salarii vin din taxe mai mari sau din datorie. Ambele ne ating pe toți.”

Ministra Finanțelor recunoaște că avansul economiei este unul modest și spune că autoritățile își doresc o creștere mai mare.

Victoria BELOUS, MINISTRA FINANȚELOR: „Pentru orice punct sau zecime de creștere procentuală oricum este un efort. Bineînțeles că toți ne dorim o creștere mai mare, dar provocările nu sunt puține pentru economia Republicii Moldova și, din păcate, trebuie să muncim pentru o creștere economică mai mare.”

Potrivit ministrei, autoritățile mizează pe faptul că susținerea afacerilor va accelera economia. Pe de altă parte, experții vorbesc deja despre semne de revenire. Economistul Veaceslav Ioniță spune că, în următoarele luni, agricultura ar putea deveni unul dintre principalele motoare ale economiei.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Lebăda albă va fi agricultura. Contextul este unul destul de bun. Nu e ca în 2021, dar avem o roadă destul de bună și prețurile, după ce au scăzut aproape un an de zile, ele acum au început a crește. Cresc până când foarte lent, la floarea soarelui mai bine, la celelalte cerealiere încă destul de slăbuț, dar tendința este de creștere.”

O roadă bună și prețurile agricole care încep să-și revină ar putea însemna mai multe produse vândute peste hotare, mai mult de lucru pentru industria de procesare și, în final, mai mulți bani care circulă în economie.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Mai degrabă, cuvântul corect nu este creștere, dar recuperare, că încă n-am ieșit din groapă, deci noi ieșim din groapă, însă eu văd o accelerare între trimestru 3 și trimestru 4. Eu sper foarte mult că terminăm anul peste 2% din produs intern brut creștere, cu o creștere în agricultură de vreo 12%.”

Potrivit lui Ioniță, chiar și cu această revenire, economia Republicii Moldova încă nu a recuperat complet pierderile din ultimii ani și rămâne la nivelul din 2021.