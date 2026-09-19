Mai multe aparate de zbor necunoscute au fost observate în dimineața zilei de 19 septembrie 2026 în zona de responsabilitate a Direcției regionale Est a Poliției de Frontieră. Potrivit autorităților, unele dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova.

În jurul orei 04:00, în zona localității Căplani au fost observate mai multe aparate de zbor necunoscute.

Două dintre acestea au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Olănești–Cistovodnoe. În același timp, un alt aparat de zbor a fost observat deasupra localității Căplani, deplasându-se din direcția Crocmaz.

Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Căplani–Crutoiarovca.

Un obiect a căzut și a luat foc în apropierea frontierei

La ora 05:19, partea ucraineană a informat Poliția de Frontieră că, la aproximativ 1,5–2 kilometri de frontiera de stat, în direcția extravilanului localității Troițcoe, a fost observată căderea unui obiect, urmată de incendierea acestuia.

O patrulă a Poliției de Frontieră s-a deplasat imediat în zonă. Verificările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor fragmente sau obiecte căzute.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să nu se apropie și să nu atingă obiectele sau fragmentele necunoscute pe care le-ar putea găsi. Zona trebuie evitată, iar orice astfel de situație trebuie anunțată imediat la 112.