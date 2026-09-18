Momentul accidentului grav de la Anenii Noi, în urma căruia trei persoane, inclusiv doi polițiști, au fost grav rănite, a fost surprins de o cameră de bord instalată într-o mașină aflată în trafic.

Din imagini se vede amploarea impactului și forța cu care cele două automobile s-au ciocnit.

Potrivit informațiilor oferite de IGP, cei doi polițiști implicați în accident se aflau în afara orelor de serviciu, după încheierea turei.

Cum s-a întâmplat accidentul

Accidentul s-a produs astăzi, în apropierea satului Calfa, raionul Anenii Noi. Un automobil ar fi ajuns pe contrasens într-o curbă și s-ar fi ciocnit frontal cu o altă mașină. În urma impactului, trei persoane au fost grav rănite, printre care doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi.

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