Momentul accidentului grav de la Anenii Noi, în urma căruia trei persoane, inclusiv doi polițiști, au fost grav rănite, a fost surprins de o cameră de bord instalată într-o mașină aflată în trafic.
Din imagini se vede amploarea impactului și forța cu care cele două automobile s-au ciocnit.
Potrivit informațiilor oferite de IGP, cei doi polițiști implicați în accident se aflau în afara orelor de serviciu, după încheierea turei.
Cum s-a întâmplat accidentul
Accidentul s-a produs astăzi, în apropierea satului Calfa, raionul Anenii Noi. Un automobil ar fi ajuns pe contrasens într-o curbă și s-ar fi ciocnit frontal cu o altă mașină. În urma impactului, trei persoane au fost grav rănite, printre care doi angajați ai Inspectoratului de Poliție Anenii Noi.