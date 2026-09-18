O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață, în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat Poliția prin intermediul Serviciului 112.

Potrivit poliției, imediat după primirea apelurilor, echipajele s-au deplasat în teren și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești.

Până în prezent nu au fost depistate obiecte suspecte, urme de explozie sau alte pericole pentru populație.

Verificările au fost extinse și în localitățile Dolinnoe și Maximovca, polițiștii încercând să stabilească sursa bubuiturii.

Recomandări către cetățeni

Poliția le recomandă cetățenilor să fie precauți. În cazul în care observă obiecte sau elemente suspecte, acestea nu trebuie atinse sau examinate de la apropiere. Oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze și să sesizeze imediat Poliția la numărul 112.

Autoritățile continuă verificările, iar informația este una preliminară.