Mircea Eșanu confirmă că urmează să încheie mandatul de director al Agenției Servicii Publice și să se concentreze pe o nouă instituție care va avea misiunea de a accelera proiectele mari de infrastructură ale Republicii Moldova. Reacția vine după ce premierul Vasile Tofan a anunțat crearea „Moldova Project” și intenția de a-l propune pe Eșanu la conducerea acesteia.

„Curând voi încheia un capitol important din viața mea profesională - 5 ani în care am avut onoarea să fiu director al Agenției Servicii Publice”, a scris Eșanu pe rețelele sociale.

Acesta spune că în cei cinci ani la conducerea ASP au fost reconstruite sau create de la zero mai multe procese, iar unele reforme au fost duse până la capăt.

Despre noua funcție, Eșanu spune că urmează să fie dezvoltată „în ritm accelerat” instituția denumită simbolic „Moldova Project”. Aceasta se va ocupa de proiecte importante în domenii precum transport, energie, sănătate, digitalizare, mediu și educație.

„Este o responsabilitate uriașă și o oportunitate rară — aceea de a contribui direct la dezvoltarea unor proiecte ce vor schimba nu doar fața țării noastre, ci și felul în care aceasta este ancorată în infrastructura europeană”, a scris Eșanu.

El i-a mulțumit premierului Vasile Tofan pentru încrederea acordată și a subliniat că succesul noii instituții va depinde de echipe puternice și de capacitatea de a duce proiectele până la capăt.

Ce reprezintă „Moldova Project”

Guvernul pregătește o nouă structură, numită „Moldova Project”, care să se ocupe de proiectele strategice ale țării. Potrivit premierului Vasile Tofan, în multe cazuri, problema nu este lipsa banilor, ci faptul că proiectele sunt gestionate de prea multe instituții, iar procesul durează prea mult. Un exemplu este proiectul penitenciarului modern de la Chișinău, început în 2013 și care încă nu este finalizat. De mai bine de zece ani se vorbește și despre spitale regionale la Bălți și Cahul, proiecte de irigații în sud și dezvoltarea infrastructurii de transport.

Specialiști care să ducă proiectele de la început până la final

„Moldova Project” ar urma să adune într-o singură echipă specialiști care să urmărească proiectele de la început până la final. Aceștia se vor ocupa de pregătirea proiectelor, licitații, lucrări și respectarea termenelor.

Care este obiectivul

Noua structură nu ar urma să însemne neapărat cheltuieli mai mari. Guvernul intenționează să concentreze aici unele funcții care există deja în alte unități de implementare.

Structura „Moldova Project” este încă în proces de definitivare și ar urma să fie aprobată de Guvern în următoarele săptămâni.

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