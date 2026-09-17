Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova. După majorările considerabile din ultimele zile, motorina atinge un nou record și se apropie de pragul de 36 de lei pentru un litru, iar benzina se apropie tot mai mult de maximul istoric.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine, motorina standard se va scumpi cu 33 de bani, de la 35,53 lei la 35,86 lei/litru. Este cel mai mare preț stabilit până acum pentru motorină în Republica Moldova.

Și benzina se scumpește. ANRE a stabilit un preț maxim de 33,67 lei/litru, cu 11 bani mai mult decât în ziua precedentă, când plafonul era de 33,56 lei.

Prețuri carburanți/ ANRE

Benzina se apropie de recordul din 2022

Deși prețul benzinei a crescut în ultimele zile, acesta nu a depășit încă recordul istoric. La 33,67 lei/litru, benzina este cu 23 de bani sub maximul de 33,90 lei/litru, stabilit în iunie 2022.

De ce cresc prețurile

Majorările vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale produselor petroliere. ANRE a explicat că evoluția este influențată inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și riscurile privind aprovizionarea cu produse petroliere.

În ultimele zile, cotațiile internaționale Platts pentru produsele petroliere au înregistrat creșteri importante, ceea ce se reflectă, cu un anumit decalaj, și în prețurile de la stațiile de alimentare din Republica Moldova.

Prețurile stabilite de ANRE reprezintă plafoanele maxime de comercializare cu amănuntul. Operatorii pot vinde carburanții la prețuri mai mici, însă nu pot depăși nivelul stabilit de autoritatea de reglementare.

Astfel, vineri, 18 septembrie, șoferii vor plăti cel mult 33,67 lei pentru un litru de benzină 95 și 35,86 lei pentru un litru de motorină.