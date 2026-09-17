O dronă neidentificată a traversat în această dimineață, pentru aproximativ două minute, spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa.

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Potrivit ministerului Apărării, la ora 08:56, drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Biliaivka, Ucraina, spre localitatea Tudora, Republica Moldova.

Două minute mai târziu, la ora 08:58, aceasta a părăsit spațiul aerian național, din direcția localității Palanca, Republica Moldova, spre lacul Davidove Liman, Ucraina.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile naționale și partenerii externi, pentru menținerea siguranței populației.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Cel mai recent caz a avut loc luni, 14 septembrie. Două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Primul aparat de zbor a fost detectat în apropierea localității Palanca, iar cel de-al doilea a traversat zona Cioburciu și s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Este al treilea incident de acest fel înregistrat în ultima sptămână.

Iar pe 8 septembrie, o dronă s-a prăbușit în apropierea satului Mihaileni, raionul Rîșcani. Resturile aparatului au provocat un incendiu. Potrivit primelor concluzii ale experților, acestea provin de la o dronă cu sistem de propulsie turbo-reactiv, similară celor de tip „Gheran”. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să nu se apropie de resturile unor aparte de zbor sau muniții pentru că sunt periculoase, dar să sune imediat 112.

Pe 11 august, un aparat de zbor a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, prin localitatea Priozeornoia, după ce a venit din direcția regiunii Odesa, Ucraina.

Cu doar câteva zile înainte, pe 9 august, o explozie puternică s-a produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. La fața locului au fost găsite fragmente despre care autoritățile au spus că ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Nimeni nu a fost rănit.

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