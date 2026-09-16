Acuzații grave la adresa unui șef din Poliție, care a condus chiar direcția responsabilă de combaterea violenței în familie. Fosta soție a lui Mihail Crivorucenco susține că ani la rând ar fi fost bătută și amenințată de acesta și că a cerut în repetate rânduri protecția autorităților. Femeia afirmă că au fost emise inclusiv două ordonanțe de protecție, iar în baza uneia dintre ele polițistul ar fi fost monitorizat cu o brățară electronică. Acesta respinge acuzațiile fostei soții pe care le consideră defăimătoare. Vă avertizăm că urmează imaginji care vă pot afecat emoțional.

Femeia spune că violențele ar fi început în urmă cu mai mulți ani și că mult timp a ascuns ceea ce se întâmpla în familie, de teamă că, fiind persoană publică, scandalul i-ar putea afecta imaginea. A decis să vorbească după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat ieri, în public, că fostul ei soț a condus direcția din cadrul IGP responsabilă de cazurile de violență domestică, deși, potrivit afirmațiilor sale, chiar el ar fi fost un abuzator.

FOSTA SOȚIE A LUI MIHAIL CRIVORUCENCO: „Mă bătea, după care trei ore dormeam, iar mă duceam la eveniment, iar veneam de la eveniment, iar aceeași poveste era cu bătăi.

– Și cât a durat? Cât s-a întins toată chestia asta?

- Foarte mult. Chiar și copilul când era micuț, acum are 11 ani, copilul când avea 3 anișori, foarte mult! A fost așa bătaie, m-a bătut, m-a pus în cadă și mă spăla cu apă ca să nu mă învinețesc. Și nu mă bătea pe corp, dar anume în cap. Am datele de la spital, eu din spitale nu ieșeam.”

Femeia susține că și copiii ar fi asistat la unele dintre episoadele de violență.

FOSTA SOȚIE A LUI MIHAIL CRIVORUCENCO: „Copii tot au văzut. Copilul era micuț, el a luat cuțitul și a zis „tata, dă-i pace mamei, că eu te tai.” Copilul mă apăra, pe când fata era mare, el a apucat-o de gât și a lovit-o, a dat-o în canapea ca să tacă din gură.

După ani în care a suportat violențe și bătăi, femeia spune că a plecat din locuința comună și a cerut ajutorul autorităților. Spune că prima ordonanță de protecție a primit-o abia după ce a fost agresată chiar în prezența unui polițist.

FOSTA SOȚIE A LUI MIHAIL CRIVORUCENCO: „El m-a apucat așa de gât. M-a apucat de gât și a început să mă zguduie și mă făcea în tot felul. Și polițistul a văzut, s-a întors înapoi, el a sărit la bătaie la polițist, s-au bătut, am telefonat 112 cu polițistul împreună și atunci i-au făcut prima ordonanță de protecție.”

Ulterior, spune ea, s-a adresat din nou autorităților, iar pe 17 aprilie a fost emisă o altă ordonanță, pentru 60 de zile. A expirat și a doua ordonanță, iar femeia susține că este amenințată și în prezent și ca nu își poate vedea copilul mai mic.

FOSTA SOȚIE A LUI MIHAIL CRIVORUCENCO: „El îmi spune mie că „tu ești o mamă neadecvată”, că o să mă pună în cărucior și nici nu o să văd copilul.”

Femeia spune ca a încercat să obțină ajutor de la instituțiile statului, dar toate încercările sale din ultima vreme au fost respinse. Ea crede că în spate ar fi influența fostului său soț. Mihail Crivorucenco este în prezent angajat al Inspectoratului General de Poliție. Acesta respinge acuzațiile fostei soții pe care le consideră defăimătoare și neagă că ar fi agresat-o.

Mihail CRIVORUCENCO, ANGAJAT DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ IGP: „Ceea ce acuză ea, nu corespunde realității, deoarece în spate sunt mai mulți ani și cred că dacă corespundeau realității nu mai eram noi în situația în care un copil minor, decide singur că ele vrea să rămână cu tata. Nu cred eu că un copil o să aleagă să rămînă cu tata atunci cînd eset agresiv. Eu resping toate acuzațiile, urmare a acțiunilor care le întreprinde la moment o să răspundă legal prin instanța de judecată, că nu o să las să fiu ponegrit în forma care o face dumneaei.

-Deci pînă la urmă ați bătuto sau nu ?

-Nu!"

Mihail Crivorucenco a fost numit, în aprilie 2025, șef al Direcției ordine publică din cadrul IGP, structură responsabilă, printre altele, de combaterea violenței în familie, protecția victimelor și aplicarea mecanismelor de intervenție în astfel de cazuri. Potrivit surselor PRO TV, acesta a fost înlăturat din funcție după emiterea ordonanței de protecție pe numele său, însă a rămas în sistem.

Am solicitat o reacție de la șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, pe care deputatul Costiuc îl acuză că l-ar fi protejat pe Crivorucenco. Cernăuțeanu a refuzat să ofere comentarii.