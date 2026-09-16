Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, vine cu prima reacție după incidentul relatat de premierul Norvegiei, potrivit căruia avionul său ar fi fost „aproape lovit” de o dronă la decolarea din Republica Moldova. Într-un interviu acordat CBS News, Zelenski afirmă că Rusia ar fi vizat avionul său cu drone de două ori în ultimele săptămâni și dezvăluie că un episod similar s-ar fi produs și la întoarcerea sa în Ucraina, când a trecut din nou prin Chișinău.

Zelenski spune că dronele ar fi apărut din nou în spațiul aerian al Republicii Moldova atunci când se întorcea în Ucraina, tot prin Chișinău.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „În Moldova, avionul meu prezidențial era acolo și de aceea au atacat Moldova. Când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut același lucru.”

Avionul în care se afla Volodimir Zelenski, „aproape lovit” de drona care a căzut la Rîșcani

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo ar fi fost „aproape lovit” de o dronă în momentul decolării din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică pe 9 septembrie de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, într-o declarație pentru postul public de televiziune NRK.

Premierul norvegian nu a oferit însă detalii despre incident. Acesta nu a precizat cât de aproape s-ar fi aflat drona de aeronavă și nici care a fost sursa informației.

Incidentul ar fi avut loc marți, când Zelenski se deplasa spre Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Președintele ucrainean a participat miercuri la ceremonia funerară, alături de mai mulți lideri și reprezentanți ai familiilor regale europene.

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Igor Grosu contrazice declarația premierului Norvegiei

A doua zi după declarația premierului Norvegiei, autoritățile de la Chișinău au oferit o altă perspectivă și anume că aeronava se afla la sol în acel moment, în condițiile în care spațiul aerian fusese închis din cauza survolării dronei respective. Avionul a decolat abia după ce riscurile au dispărut.

Avionul lui Zelenski a decolat după ce drona a explodat la Rîșcani

Igor Grosu, dar și purtătorul de cuvânt al guvernului au explicat exact cum s-a întâmplat situație, respingând ipoteza că aeronava în care se afla președintele ucrainean ar fi putut fi ținta dronei rusești care a ajuns deasupra țării noastre.

Potrivit guvernului, avionul în care se afla Zelenski a decolat cu întârziere, după ora 17:20, atunci când autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona localității Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău.

O dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

La 8 septembrie 2026, o dronă de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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Ulterior, drona a revenit în Republica Moldova. Aparatul a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, apoi a reapărut în apropierea orașului Drochia. La ora 17:14, obiectul zburător a dispărut din nou în zona satului Sturzovca, municipiul Bălți. La ora 17:26, autoritățile au fost informate despre căderea unui aparat de mici dimensiuni în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma prăbușirii, vegetația uscată din zonă s-a aprins. La locul incidentului au intervenit pompierii și polițiștii. Victime nu au fost raportate.