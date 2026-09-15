Discuții aprinse între liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ce oficialul i-a îndemnat pe cetățeni să cumpere lemne de foc cu factură fiscală și să păstreze bonul. Ministrul susține că măsura este necesară pentru a combate comerțul ilicit cu lemn și tăierile ilegale de pădure. Costiuc a interpretat declarațiile drept o amenințare la adresa gospodarilor și a acuzat autoritățile că ar trebui să verifice, în primul rând, activitatea din domeniul silvic.

Cu câteva zile în urmă, Gheorghe Hajder a spus că autoritățile vor intensifica verificările privind traseul lemnului, de la tăiere și transport până la locul unde acesta ajunge. Ministrul le-a recomandat oamenilor să cumpere lemne de foc cu factură fiscală și să păstreze bonul, în cazul în care acesta va fi solicitat de un polițist sau inspector de mediu.

Declarația a stârnit critici din partea lui Vasile Costiuc. Într-o postare video pe Facebook, liderul Partidului „Democrația Acasă” a susținut că mesajul ministrului înseamnă că inspectorii ar putea veni la casele oamenilor pentru a verifica de unde au cumpărat lemnele.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Dragi moldoveni, inspectorii vor putea să vină la voi acasă, verificând proveniența lemnelor pe care le aveți în gospodării. Am crezut inițial că este o aberație care o aud în spațiu public, dacă nu-l ascultam personal pe ministru Hajder”.

Deputatul a criticat autoritățile pentru că, în opinia sa, pun presiune pe gospodarii care cumpără lemne pentru încălzire, în timp ce problemele din domeniul silvic ar rămâne nerezolvate. Costiuc a acuzat, fără a prezenta în postarea sa dovezi pentru aceste afirmații, că în sistemul silvic ar exista scheme prin care lemnul ar fi tăiat și vândut ilegal.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Verificați-vă pe voi, în primul rând, de acolo se pornește. Voi tăiați parcele mari, indicați prin intermediul celor de la Moldsilva, indicați că ați tăiat mai puțin, după care vindeți la negru o jumătate din lemne, banii negrii puneți în buzunare, domnule ministru, și să nu spuneți la nimeni, că noi vă spuneți cum și unde ajung banii, numai că aveți toată verticala puterii și nu vreți să verificați, după care vă spuneți că o să întrați în gospodăria omului și o să verificați legalitatea lemnilor”.

Reacția ministrului Mediului: „Nu vine nimeni să vă bată la poartă”

Ministrul Mediului a venit ulterior cu o replică și a respins interpretarea potrivit căreia autoritățile ar urma să verifice în mod arbitrar gospodăriile oamenilor.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Nu vine nimeni să vă bată la poartă și nimeni nu dă buzna în ogrăzile gospodarilor”.

Ministrul a explicat că, în cazul în care inspectorii depistează, de exemplu, un camion cu lemn proaspăt tăiat, aceștia trebuie să poată verifica proveniența acestuia și să stabilească de la cine a fost cumpărat și dacă există acte.

Hajder susține că scopul verificărilor nu este de a-i sancționa pe oamenii care cumpără legal lemne pentru încălzire, ci de a ajunge la cei care taie și comercializează ilegal lemnul.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Gospodarul dă bani munciți pe lemnele de foc, nu fură. Tocmai de aceea, nu e drept ca banii lui cinstiți să ajungă în buzunarul unor hoți”.

Potrivit lui Hajder, păstrarea facturii este o măsură obișnuită, similară cu bonul primit atunci când cumpărăm pâine sau materiale de construcție. Acesta a argumentat că, fără verificarea traseului lemnului, autoritățile nu pot combate eficient tăierile ilegale.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Cum putem opri jaful din păduri dacă închidem ochii la traseul lemnului?”

Ministrul a mai susținut că banii obținuți din comercializarea legală a lemnului sunt utilizați pentru lucrări în păduri, inclusiv pentru plantări, curățare și îngrijire.

Prețurile de referință pentru lemnul moale și tare

Pe 12 septembrie, ministerul Mediului a publicat prețurile de referință pentru lemnul moale și tare. Potrivit tarifelor, cel mai ieftin metru ster de lemn moale este la întreprinderea silvică Răzeni și costă 475 de lei. Urmează Cahul, la mică diferență, Nisporeni și Cimișlia.

În cazul lemnului tare, cele mai mici prețuri sunt la Nisporeni și Răzeni, unde metrul ster va fi vândut cu 950 de lei. Urmează Comrat și Glodeni - întreprinderi care vând lemnul cu 1 150 de lei.

Tarifele sunt orientative și nu s-au schimbat în acest sezon rece, mai spun reprezentanții ministerul Mediului.

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