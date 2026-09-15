Cele două fete sub vârsta de 18 ani, care au rămas fără părinți în urma crimei de la Măgdăcești vor fi crescute de sora lor mai mare. Actele necesare pentru ca aceasta să preia tutela fetelor au fost deja perfectate, spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Totodată, acestea vor putea beneficia și de sprijin financiar din partea statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Potrivit ministrului, atunci când copiii mici rămân fără părinți, cea mai bună soluție este ca aceștia să rămână în grija unei persoane apropiate.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „A fost luată decizia ca copiii mai mici să rămână în grija surorii mai mari, s-au făcut toate actele. Pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată, rudele cele mai apropiate, frate, soră, dacă sunt mai mari și sunt gata să ia în creștere, asta e cea mai bună soluție”.

Sprijin financiar din partea statului

Totodată, ministrul a precizat că fetele pot beneficia și de sprijin financiar din partea statului. Legislația prevede plăți pentru tutelă și curatelă, iar familia poate solicita și ajutor social, în funcție de veniturile pe care le are.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Familia s-ar putea să se califice pentru același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, noi putem să oferim și suportul financiar”.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni de tragedie, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat.

Asistenții sociali au intervenit pentru a acorda suport copiilor

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale au declarat anterior că asistenții sociali din teritoriu le acordă asistență copiilor. Totodată, autoritatea tutelară locală și celelalte instituții competente, au intervenit pentru evaluarea situației copiilor și identificarea celor mai potrivite măsuri de protecție și îngrijire.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară miercuri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acesteia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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