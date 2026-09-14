Un grav accident rutier s-a produs în apropierea municipiului Bârlad, județul Vaslui. Un autoturism înmatriculat în Republica Moldova s-a izbit frontal de un autocamion, iar cele două persoane aflate în mașină au decedat. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă că victimele sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Informația a fost comunicată prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova la Iași. Imagini cu puternic impact emoțional.

Potrivit Vaslui TV, în urma impactului violent, un bărbat și o femeie au rămas încarcerați în automobil. La locul accidentului au fost mobilizate două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, o ambulanță SMURD și echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare.

Medicul aflat la locul impactului a constatat decesul acestora. Pompierii au intervenit pentru descarcerarea victimelor și pentru asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.

Reacția MAE

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași a contactat familiile celor decedați și menține legătura cu autoritățile române. Instituția acordă asistența consulară necesară și va sprijini familiile în îndeplinirea formalităților pentru repatrierea corpurilor în Republica Moldova.

Polițiștii români continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor doi cetățeni moldoveni care și-au pierdut viața în accident.

Sursă video: Vaslui TV