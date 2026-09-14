Procurorii cer condamnarea la închisoare a celor opt inculpați în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău. Printre aceștia se numără fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr. Acuzarea solicită pedepse de până la 6 ani de detenție, interzicerea ocupării funcțiilor publice timp de 5 ani și recuperarea unui prejudiciu de peste 392 de milioane de lei.

Pentru fostul prim-ministrul al Republicii Moldova, Iurie Leancă și ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, procurorul a cerut câte 6 ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis. Aceeași pedeapsă a fost solicitată și pentru fostul director general al Agenției Proprietății Publice, Tudor Copaci, fosta directoare adjunct a APP, Angela Susanu, ex-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”, Petru Jardan și fostul director financiar al întreprinderii, Alexandru Ciutac. Pentru fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă și fosta șefă a Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional Chișinău, Alla Țubari, acuzatorul cere câte 5 ani de închisoare, în penitenciar pentru femei.

Procurorul mai cere ca, în cazul tuturor inculpaților, să fie aplicată privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de 5 ani.

Totodată, acuzarea solicită ca cei opt să fie plasați în arest imediat după pronunțarea sentinței și să rămână în arest până când hotărârea va deveni definitivă, inclusiv după examinarea eventualelor căi de atac la Curtea Supremă de Justiție.

Dosarul concesionării Aeroportului Chișinău

Dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în instanță în 2023 și îi vizează pe opt foști funcționari și demnitari. Printre cei judecați sunt fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci, fostul director adjunct al APP Angela Susanu, precum și mai mulți foști responsabili din cadrul Aeroportului și APP.

Potrivit procurorilor, inculpații ar fi concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei organizații criminale, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani.

Acuzatorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din profit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat. Învinuiții nu își recunosc vina.

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în luna martie 2023, în baza unei decizii a Curții de Apel, după ce compania concesionară, Avia Invest, controlată de Ilan Șor, fusese acuzată că nu a realizat investițiile promise în dezvoltarea aeroportului.

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Acordul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău a fost semnat în condiții netransparente, în august 2013, între Agenția Proprietății Publice și compania Avia Invest, controlată de fugarul Ilan Șor, pentru o perioadă de 49 de ani. În acest timp, compania se obliga să-i achite statului un procent din venituri și să efectueze investiții de peste 240 de milioane de euro.

În 2020, APP a anunțat despre rezilierea contractului, din motiv că Avia Invest nu și-ar fi executat obligațiile contractuale. Atunci, compania a respins acuzațiile și a atacat decizia APP în instanță.

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