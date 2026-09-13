O călătorie spre Tighina s-a transformat într-o tragedie cumplită. Un automobil a ajuns în apele Nistrului după ce șoferul, urmând indicațiile navigatorului, a ratat drumul către feribot. Doi dintre cei aflați în mașină au reușit să se salveze, însă o femeie de 84 de ani a rămas blocată și a murit.

Potrivit informațiilor publicate de miliția transnistreană, un bărbat conducea un automobil de model Suzuki, în care se mai aflau soția sa și o femeie în vârstă de 84 de ani. Cei trei se deplasau spre Tighina, urmând indicațiile navigatorului.

Aplicația de navigație le-a indicat un drum care includea traversarea râului cu feribotul. Șoferul nu a reușit să se orienteze la timp și a ajuns cu mașina direct în apă.

Femeia de 84 de ani nu a reușit să iasă

Automobilul a început să se scufunde, iar șoferul și soția sa au reușit să iasă din habitaclu. Femeia în vârstă, însă, nu a mai putut fi salvată și a decedat.

O mașină în râu/ Telegram

O mașină în râu/ Telegram