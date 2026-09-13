Un copil de 6 ani se află în stare gravă, după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Toți trei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme. Tatăl fetiței de 39 de ani era în stare de ebrietate, concentrația alcoolului în aerul expirat depășind de aproape șase ori limita legală. Accidentul s-a produs în jurul orei 02:00, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un automobil ar fi derapat de pe drum și a ajuns într-un canal de scurgere a apei, după ce conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra vehiculului.

În urma impactului, un bărbat de 39 de ani, soția acestuia de 37 de ani, și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,85 mg/l alcool în aerul expirat, de aproape șase ori peste limita legală. Femeii i-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volanul automobilului în momentul producerii accidentului.