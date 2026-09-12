Premierul Vasile Tofan a efectuat o vizită la Aeroportul Internațional Chișinău pentru a vedea direct cum face față infrastructura actuală traficului din orele de vârf. În intervalul 05:00–07:00, la aeroport au fost programate 16 zboruri, iar terminalul a funcționat la limita capacității. În acest context, premierul a solicitat implementarea unor măsuri rapide pentru îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor, dar și accelerarea procesului de reconstrucție și extindere a terminalului. Potrivit lui Tofan, lucrările trebuie să înceapă cel târziu în luna octombrie, în condițiile în care traficul de pasageri s-a dublat în ultimii doi ani.

În urma vizitei, șeful Guvernului a solicitat mai multe măsuri menite să reducă aglomerația și cozile din aeroport. Printre acestea se numără suplimentarea locurilor de așteptare, instalarea unor puncte mobile de vânzare a cafelei și produselor alimentare, precum și alocarea unor resurse suplimentare la liniile de control în orele de vârf.

„Am cerut câteva lucruri simple, care pot fi făcute repede: mai multe locuri de așteptare, puncte mobile de cafea și mâncare pentru a reduce cozile și mai multe resurse pe liniile de control în orele de vârf”, a scris Vasile Tofan într-o postare pe rețelele de socializare.

Premierul a cerut și promovarea mai vizibilă a produselor moldovenești în zona comercială centrală a aeroportului. Acesta consideră că vinurile, dulciurile și alte produse locale ar trebui să fie amplasate în spațiile cu cel mai mare flux de pasageri.

„Nu e normal ca vinurile noastre să stea în spatele sălii, iar whisky-ul de import să ocupe zona cu cel mai mare trafic. Aeroportul este și una dintre primele vitrine ale țării noastre”, a menționat premierul.

Totodată, Vasile Tofan a subliniat că măsurile imediate nu vor rezolva problema principală - capacitatea insuficientă a aeroportului. Potrivit acestuia, traficul de pasageri s-a dublat în ultimii doi ani, iar în acest an numărul pasagerilor ar urma să depășească șapte milioane.

„Toate acestea ajută, dar nu rezolvă problema de fond: aeroportul este prea mic pentru traficul pe care îl are astăzi”, a declarat premierul.

Tofan cere începerea lucrărilor cel târziu în octombrie

În acest context, Tofan a insistat ca lucrările de reconstrucție și extindere a terminalului actual să înceapă cel târziu în luna octombrie. El a precizat că procedura de achiziție publică a fost deja întârziată de contestații.

„Nu ne mai putem permite să pierdem timp”, a scris premierul.

Premierul a reiterat că Republica Moldova are nevoie de un aeroport mai mare și mai modern, care să răspundă creșterii traficului și să ofere pasagerilor condiții normale de călătorie.

Aeroportul va rămâne funcțional pe durata lucrărilor

Lucrările de reconstrucție și extindere a terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor dura între 16 și 19 luni, iar în această perioadă activitatea aeroportuară nu va fi oprită. Despre modul în care vor fi organizate lucrările a anunțat anterior șeful Aeroportului, Sergiu Spoială, într-o emisiune la Realitatea TV.

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Ce se va schimba la aeroport

Lucrările vizează reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri, inclusiv reorganizarea și extinderea zonelor de check-in, procesare a bagajelor, plecări și așteptare.

Proiectul de extindere a terminalului a fost anunțat încă în 2025. Între timp, a fost organizată procedura de achiziție pentru lucrările de reconstrucție și extindere, iar acum urmează executarea propriu-zisă.

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