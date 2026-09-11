Autoritățile Republicii Moldova iau măsuri preventive pentru securitatea personalului care activează în punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Începând cu 12 septembrie 2026, ora 08:00, angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal care efectuează controlul pe teritoriul Ucrainei vor reveni temporar pe teritoriul Republicii Moldova. Măsura va fi aplicată timp de 90 de zile și vizează punctele de trecere Giurgiulești–Reni, Briceni–Rossoșani și Criva–Mămăliga.

În prezent, în cele trei puncte de trecere este instituit controlul comun moldo-ucrainean, iar personalul autorităților de control din Republica Moldova își desfășoară activitatea pe teritoriul Ucrainei.

În contextul evoluției situației de securitate din apropierea frontierei moldo-ucrainene, modul de organizare a controlului va fi ajustat temporar.

Astfel, angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal vor reveni pe teritoriul Republicii Moldova și vor activa în infrastructura existentă de pe partea moldovenească a frontierei.

Circulația persoanelor și a transportului nu va fi afectată

Autoritățile precizează că măsura nu va afecta funcționalitatea punctelor de trecere și nici circulația transfrontalieră.

Procesele de control vor continua să fie efectuate, singura modificare fiind locul în care personalul autorităților moldovene își va desfășura temporar activitatea.

Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal vor asigura continuitatea controalelor și funcționarea normală a celor trei puncte de trecere.

Decizia, luată pe fondul riscurilor generate de atacurile asupra Ucrainei

Măsurile au un caracter temporar și preventiv și sunt adoptate în contextul riscurilor de securitate generate de atacurile aeriene ale Federației Ruse asupra infrastructurii din Ucraina, inclusiv în zonele aflate în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

După expirarea perioadei de 90 de zile, modul de organizare a activității de control urmează să fie reevaluat în funcție de situația de securitate.