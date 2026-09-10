Vom avea 292 de primarii după încheierea reformei APL. 63% din totalul primăriilor au luat deja decizii de comasare cu alte localități, iar fondul de dezvoltare anunțat pentru anul viitor este de circa 4,5 miliarde de lei.
Sunt cifrele prezentate de secretarul-general al guvernului, Alexei Buzu, după prima etapă a reformei administrației publice locale.
Ce se întâmplă mai departe, care sunt competențele consiliilor raionale, controversele și temerile legate de reforma APL – le discutăm pe toate joi, 10 septembrie, cu Alexei Buzu.
Emisiunea începe la ora 21:00 și va fi difuzată live și pe site-ul protv.md, dar și pe canalul nostru de youtube.