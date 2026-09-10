CE URMEAZĂ după stabilirea numărului de localități și raioane? Reforma APL – joi, În PROfunzime

Vom avea 292 de primarii după încheierea reformei APL. 63% din totalul primăriilor au luat deja decizii de comasare cu alte localități, iar fondul de dezvoltare anunțat pentru anul viitor este de circa 4,5 miliarde de lei.

Sunt cifrele prezentate de secretarul-general al guvernului, Alexei Buzu, după prima etapă a reformei administrației publice locale.