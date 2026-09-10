Reacție neașteptată la ședința Parlamentului din partea lui Renato Usatîi. Deputatul s-a arătat nemulțumit de respingerea inițiativei Elenei Grițco privind instituirea Zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice și a folosit un limbaj necenzurat la microfon.

La luarea de cuvânt, Renato Usatîi s-a arătat nemulțumit de două subiecte care n-au fost susținute prin vot de deputați, printre care instituirea zilei Memoriei Victimelor Violenței Domestice, propus de Elena Grițco.

Renato USATÎI, DEPUTAT: „Noi ne-am străduit tot timpul să susținem inițiativele sănătoase și se votează contra: mai ales bărbații din partidul de la guvernare, pentru mine devine un lucru trist. Ori noi, în Republica Moldova ne-am obișnuit să avem 20-30 de femei ucise și peurmă toate partidele se duc la mort cu flori cu coroane”.

Totodată, Usatîi a zis că nu s-a așteptat la o astfel de reacție din partea deputaților, menționând că poate o astfel de inițiativă trebuie propusă de un bărbat, și nu de o femeie.

„Să repet încă o dată poate cu voce de bărbat? Sau ce să facem? Vreau să mulțumesc celor 10 din PAS care n-au votat contra. Nu vă supărați, e p..... total”, a adăugat deputatul.