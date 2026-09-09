După declarația premierului norvegian că avionul lui Volodimir Zelenski ar fi fost „aproape lovit” de o dronă, autoritățile de la Chișinău vin cu precizări. Guvernul spune că aeronava prezidențială a fost afectată de restricțiile impuse în spațiul aerian moldovenesc, iar decolarea de la Chișinău a avut loc cu întârziere.

Potrivit responsabililor guvernului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în jurul orei 16:30, după depistarea unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina.

„Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării”, au menționat reprezentanții Guvernului RM.

Restricțiile au afectat mai multe curse. Trei aeronave au fost nevoite să-și amâne decolarea, iar alte patru au avut întârzieri la aterizare.

Drona a ajuns în zona Rîșcani

Autoritățile susțin că, după ora 17:20, au primit confirmarea că drona a explodat la sol, în zona localității Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, la aproximativ 160 de kilometri de Aeroportul Internațional Chișinău.

Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate. Ministerul Apărării a confirmat că drona a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Iași, după ce anterior traversase teritoriul țării și intrase în România.

Avionul lui Zelenski a decolat cu întârziere

Potrivit Guvernului, închiderea temporară a spațiului aerian a dus și la întârzierea aeronavei care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo, unde urma să participe la funeraliile regelui Harald al V-lea.

„Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a decolat cu întârziere de pe Aeroportul Internațional Chișinău”, au precizat responsabilii Guvernului.

Avionul în care se afla Volodimir Zelenski, „aproape lovit” de drona care a căzut la Rîșcani

Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Oslo ar fi fost „aproape lovit” de o dronă în momentul decolării din Republica Moldova. Informația a fost făcută publică miercuri de premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, într-o declarație pentru postul public de televiziune NRK. Deocamdată, președintele ucrainean nu a comentat public incidentul.

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O dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

La 8 septembrie 2026, o dronă de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

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Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

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Ulterior, drona a revenit în Republica Moldova. Aparatul a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni, apoi a reapărut în apropierea orașului Drochia. La ora 17:14, obiectul zburător a dispărut din nou în zona satului Sturzovca, municipiul Bălți. La ora 17:26, autoritățile au fost informate despre căderea unui aparat de mici dimensiuni în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma prăbușirii, vegetația uscată din zonă s-a aprins. La locul incidentului au intervenit pompierii și polițiștii. Victime nu au fost raportate.

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