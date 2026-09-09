Rusia recunoaște că a atacat punctul de trecere a frontierei Starokazacie, aflat în imediata apropiere de Republica Moldova. Ministerul rus al Apărării susține că obiectivul era folosit pentru transportul unor încărcături militare destinate Ucrainei. Informația este relatată de presa rusă, care citează ministerul de la Moscova.

Potrivit presei ruse, atacul a făcut parte dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii militare și logistice ucrainene. În cazul punctului Starokazacie, Moscova afirmă că au fost vizate obiective logistice folosite pentru livrarea încărcăturilor militare către Ucraina.

Punctul de trecere - atacat cu drone

În această dimineață, autoritățile ucrainene au anunțat că punctul de trecere a fost atacat cu drone.

Potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, infrastructura punctului și zona adiacentă au fost avariate, au izbucnit incendii, iar printre civili s-au înregistrat victime. Activitatea punctului a fost suspendată temporar.

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